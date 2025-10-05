Скидки
«Не зацикливаюсь на цифре». Носкова — о попадании в топ-20 рейтинга

27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала, как она относится к попаданию в топ-20 рейтинга WTA. После выхода в финал турнира в Пекине в обновлённом рейтинга WTA Линда Носкова займёт 17-ю позицию.

«Попасть в топ-20 в этом году было одной из моих целей. Но при этом я не хотела давить на себя. Несколько месяцев назад я сказала себе: «Было бы здорово попасть в топ-20… но и топ-30 или топ-40 — тоже неплохо». Ведь просто играть на крупнейших турнирах против лучших теннисисток мира — это уже исполнение мечты. Иногда я должна напоминать себе об этом.

Я не зацикливаюсь на цифре в рейтинге. Не думаю, что это настолько важно. Я просто наслаждаюсь временем на корте. Что будет — то будет. Пожалуй, это теперь мой девиз (улыбается). Да, я просто наслаждаюсь этим», – сказала Носкова во время пресс-конференции после окончания турнира в Пекине.

