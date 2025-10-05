Скидки
«Оно очень милое». Аманда Анисимова назвала животное, которое ей нравится

«Оно очень милое». Аманда Анисимова назвала животное, которое ей нравится
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, почему ей нравятся панды, отметив, что получает в подарок игрушки этих животных.

– Вы говорили, что любите панд. Есть ли особая причина? Может, чувствуете какое-то сходство с ними?
– Просто потому, что это рифмуется с моим именем — Аманда-панда. Это прозвище придумала моя лучшая подруга Присцилла, когда мы только познакомились. Забавная шутка между нами. Она первой подарила мне панду, и потом я начала получать их всё больше. Мне просто нравится это животное — оно очень милое.

Надеюсь, буду получать ещё (смеётся). Хотя, думаю, скоро места не останется. Уверена, домой я повезу сумку, полную панд! – сказала Анисимова на пресс-конференции после окончания турнира в Пекине.

