«Оно очень милое». Аманда Анисимова назвала животное, которое ей нравится

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, почему ей нравятся панды, отметив, что получает в подарок игрушки этих животных.

– Вы говорили, что любите панд. Есть ли особая причина? Может, чувствуете какое-то сходство с ними?

– Просто потому, что это рифмуется с моим именем — Аманда-панда. Это прозвище придумала моя лучшая подруга Присцилла, когда мы только познакомились. Забавная шутка между нами. Она первой подарила мне панду, и потом я начала получать их всё больше. Мне просто нравится это животное — оно очень милое.

Надеюсь, буду получать ещё (смеётся). Хотя, думаю, скоро места не останется. Уверена, домой я повезу сумку, полную панд! – сказала Анисимова на пресс-конференции после окончания турнира в Пекине.