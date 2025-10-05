Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Французский журналист восхитился победой Джоковича в третьем круге турнира в Шанхае

Французский журналист восхитился победой Джоковича в третьем круге турнира в Шанхае
Новак Джокович
Комментарии

Французский журналист Бенуа Майлин в восторженных тонах высказался о победе титулованного сербского теннисиста Новака Джоковича в третьем круге «Мастерса» в Шанхае. Пятая ракетка мира обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Конечно, есть рекорды и есть легенда, но ещё нужно справляться с жарой, с возрастом. И с Ханфманом, который сегодня просто был в ударе. А с его [Новака Джоковича] 510 матчами на «Мастерсах», из которых 416 побед и 40 титулов, вряд ли его способен смутить немец, ведущий по сетам 1-0. Джокович прибавляет и побеждает», — написал Майлин в социальных сетях.

В 1/8 финала турнира в Шанхае Новак Джокович сыграет с испанцем Хауме Мунаром.

Материалы по теме
«Мне 38, и весь стадион скандирует моё имя». Джокович — об игре на «Мастерсе» в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android