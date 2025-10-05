Французский журналист восхитился победой Джоковича в третьем круге турнира в Шанхае

Французский журналист Бенуа Майлин в восторженных тонах высказался о победе титулованного сербского теннисиста Новака Джоковича в третьем круге «Мастерса» в Шанхае. Пятая ракетка мира обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

«Конечно, есть рекорды и есть легенда, но ещё нужно справляться с жарой, с возрастом. И с Ханфманом, который сегодня просто был в ударе. А с его [Новака Джоковича] 510 матчами на «Мастерсах», из которых 416 побед и 40 титулов, вряд ли его способен смутить немец, ведущий по сетам 1-0. Джокович прибавляет и побеждает», — написал Майлин в социальных сетях.

В 1/8 финала турнира в Шанхае Новак Джокович сыграет с испанцем Хауме Мунаром.