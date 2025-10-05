Новак Джокович обратился к фанатам после трудной победы на «Мастерсе» в Шанхае
Сербский теннисист пятая ракетка мира Новак Джокович опубликовал пост в социальных сетях после победы в третьем круге «Мастерса» в Шанхае над немцем Янником Ханфманом. Счёт — 4:6, 7:5, 6:3. Серб поблагодарил болельщиков за поддержку. Последнее предложение в публикации было написано на китайском языке.
Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|3
|
|7
|6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Ночи в Шанхае — это нечто особенное. Ваша энергия и поддержка помогли мне пройти через всё. Спасибо», — написал Джокович в социальных сетях.
Сербский спортсмен в 112-й раз вышел в 1/8 финала на «Мастерсах». Он сравнялся с 22-кратным победителем мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем, что является самым высоким показателем среди игроков с 1990 года.
