Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович обратился к фанатам после трудной победы на «Мастерсе» в Шанхае

Новак Джокович обратился к фанатам после трудной победы на «Мастерсе» в Шанхае
Новак Джокович
Комментарии

Сербский теннисист пятая ракетка мира Новак Джокович опубликовал пост в социальных сетях после победы в третьем круге «Мастерса» в Шанхае над немцем Янником Ханфманом. Счёт — 4:6, 7:5, 6:3. Серб поблагодарил болельщиков за поддержку. Последнее предложение в публикации было написано на китайском языке.

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Ночи в Шанхае — это нечто особенное. Ваша энергия и поддержка помогли мне пройти через всё. Спасибо», — написал Джокович в социальных сетях.

Сербский спортсмен в 112-й раз вышел в 1/8 финала на «Мастерсах». Он сравнялся с 22-кратным победителем мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем, что является самым высоким показателем среди игроков с 1990 года.

Материалы по теме
«Мне 38, и весь стадион скандирует моё имя». Джокович — об игре на «Мастерсе» в Шанхае
Французский журналист восхитился победой Джоковича в третьем круге турнира в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android