Главная Теннис Новости

Анисимова — о турнире в Пекине: несколько раз я думала сняться
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала о сложных моментах, с которыми ей пришлось столкнуться во время турнира в Пекине.

– Думаю, самый счастливый момент — это, конечно, сегодняшний, когда удалось завершить матч. Нет ничего похожего на это ощущение, когда выигрываешь чемпионский мяч. Это был главный момент недели. И объятия с командой после него. Но были и трудные периоды — несколько раз я думала сняться с турнира. Это были самые тяжёлые моменты, когда приходилось вести внутренний диалог и решать, что правильнее сделать.

Я счастлива, что смогла продолжить, доверилась себе и своей команде, которая помогала следить за состоянием моего тела. Всё свелось к доверию — им и себе.

– Вы упомянули, что думали сняться. Планируете ли вы корректировать календарь перед финалом WTA или всё остаётся как есть — участие в Ухане и Нинбо?
– Пока мой календарь остаётся прежним. Мы ещё толком не обсуждали его с командой. На данный момент всё без изменений, – сказала Анисимова во время пресс-конференции после окончания турнира в Пекине.

