«Я держался из последних сил». Джокович — о матче с Ханфманом

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями после матча третьего круга «Мастерса» в Шанхае с немецким теннисистом Янником Ханфманом со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

«Это была отличная битва. Думаю, Янник заслуживает огромного уважения и аплодисментов за то, как он сыграл. Он был близок к победе. Он, на мой взгляд, был лучшим игроком, контролировал ход матча, сет и половину. Я действительно держался из последних сил, приходилось копать глубоко, чтобы остаться в игре, остаться «живым» — и мне это удалось.

К концу второго сета я начал лучше читать его подачу. Каждый раз, когда мяч был у него на ракетке, он играл очень быстро, постоянно ставил меня в неудобное положение. Конечно, я горжусь тем, что сумел справиться с таким серьёзным вызовом.

Хочу поблагодарить китайских болельщиков за поддержку сегодня — их энергия была потрясающей», – сказал Джокович в микст-зоне турнира в Шанхае.