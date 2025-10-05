Янник Синнер не смог самостоятельно покинуть корт после матча на турнире в Шанхае

Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер не смог самостоятельно уйти с корта после матча третьего круга «Мастерса» в Шанхае после отказа от продолжения встречи с Таллоном Грикспором. Он дошёл до скамейки, опираясь на физиотерапевта. Со второго сета итальянец испытывал проблемы и прихрамывал. Синнер отказался от борьбы во время третьего сета при счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3.

Янник Синнер Фото: кадр из трансляции

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. За это время итальянец выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать шесть брейк-пойнтов. Нидерландский теннисист выполнил 17 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух.

В 1/8 финала Таллон Грикспор сыграет с 204-й ракеткой мира Валентеном Вашеро (Монако).