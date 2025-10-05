Скидки
Теннис

Янник Синнер не смог самостоятельно покинуть корт после матча на турнире в Шанхае

Янник Синнер не смог самостоятельно покинуть корт после матча на турнире в Шанхае
Комментарии

Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер не смог самостоятельно уйти с корта после матча третьего круга «Мастерса» в Шанхае после отказа от продолжения встречи с Таллоном Грикспором. Он дошёл до скамейки, опираясь на физиотерапевта. Со второго сета итальянец испытывал проблемы и прихрамывал. Синнер отказался от борьбы во время третьего сета при счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3.

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 3 		7 3
7 7 		5 2
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: кадр из трансляции

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. За это время итальянец выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать шесть брейк-пойнтов. Нидерландский теннисист выполнил 17 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух.

В 1/8 финала Таллон Грикспор сыграет с 204-й ракеткой мира Валентеном Вашеро (Монако).

