Синнер стал первым игроком, который не смог защитить титул на «Мастерсе» из-за отказа
Итальянец Янник Синнер стал первым теннисистом, который не смог защитить титул на турнире категории «Мастерс» из-за отказа от продолжения борьбы. С 1990 года подобных случаев ещё не было.
Ранее вторая ракетка мира не смог доиграть матч второго круга турнира в Шанхае с Таллоном Грикспором из-за судорог в ногах. Он снялся при счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3. Корт Синнер покидал при помощи физиотерапевта.
Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|2
Янник Синнер
Я. Синнер
Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. За это время итальянец выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать шесть брейк-пойнтов. Нидерландский теннисист выполнил 17 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух.
