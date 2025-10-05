Скидки
Теннис Новости

Носкова рассказала, что ей нужно улучшить в своей игре, чтобы войти в топ-10 рейтинга

27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова поделилась мнением о том, какие компоненты игры ей необходимо улучшить, чтобы войти в топ-10 рейтинга WTA.

– Теперь, когда вы вошли в топ-20 и сыграли с несколькими топ-10 теннисистками, что, по вашему мнению, нужно улучшить, чтобы, возможно, войти в топ-10 в следующем сезоне?
– Всё (смеётся). Нужно улучшить всё — форхенд, бэкхенд, подачу, волей, смэши, укороченные — всё сразу. Ещё физическую подготовку, разные упражнения — целая смесь всего. Может показаться, что раз я в топ-20, то я какая-то суперспортсменка. Но нет (улыбается). Иногда просто оказываешься в нужное время в нужном месте.

Между топ-5 и топ-20 огромная разница. Я не собираюсь давить на себя. Пусть идёт, как идёт. Впереди ещё много сильных соперниц. Так что я буду относиться ко всему спокойно, – сказала Носкова на пресс-конференции после окончания турнира в Пекине.

