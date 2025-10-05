«Мне очень жаль». Грикспор высказался о снятии Синнера с их совместного матча в Шанхае

Нидерландский теннисист Таллон Грикспор прокомментировал исход матча третьего круга «Мастерса» в Шанхае со второй ракеткой мира Янником Синнером. При счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3 итальянец прекратил борьбу из-за судорог в ногах, а его соперник прошёл в следующий круг соревнований.

«Конечно, это не тот способ, которым хотелось бы победить. Условия здесь, в Шанхае, жестокие. И так всю неделю. Думаю, нам ещё повезло, что игра была вечером, без солнца… 2 часа 36 минут, середина третьего сета. Мне очень жаль Янника, и я желаю ему скорейшего выздоровления», — сказал Грикспор в интервью на корте.

В 1/8 финала в Шанхае Таллон Грикспор сыграет с 204-й ракеткой мира Валентеном Вашеро (Монако).