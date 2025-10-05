«Мне очень жаль». Грикспор высказался о снятии Синнера с их совместного матча в Шанхае
Поделиться
Нидерландский теннисист Таллон Грикспор прокомментировал исход матча третьего круга «Мастерса» в Шанхае со второй ракеткой мира Янником Синнером. При счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3 итальянец прекратил борьбу из-за судорог в ногах, а его соперник прошёл в следующий круг соревнований.
Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Конечно, это не тот способ, которым хотелось бы победить. Условия здесь, в Шанхае, жестокие. И так всю неделю. Думаю, нам ещё повезло, что игра была вечером, без солнца… 2 часа 36 минут, середина третьего сета. Мне очень жаль Янника, и я желаю ему скорейшего выздоровления», — сказал Грикспор в интервью на корте.
В 1/8 финала в Шанхае Таллон Грикспор сыграет с 204-й ракеткой мира Валентеном Вашеро (Монако).
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2025
-
20:36
-
20:03
-
19:57
-
19:47
-
19:40
-
19:31
-
19:30
-
19:25
-
19:19
-
19:11
-
18:55
-
18:42
-
18:35
-
18:22
-
18:11
-
18:10
-
17:45
-
17:36
-
17:30
-
16:56
-
16:52
-
16:47
-
16:47
-
16:34
-
16:34
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:12
-
15:56
-
15:48
-
15:38
-
15:26
-
15:09
-
14:45