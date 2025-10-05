Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне очень жаль». Грикспор высказался о снятии Синнера с их совместного матча в Шанхае

«Мне очень жаль». Грикспор высказался о снятии Синнера с их совместного матча в Шанхае
Таллон Грикспор
Комментарии

Нидерландский теннисист Таллон Грикспор прокомментировал исход матча третьего круга «Мастерса» в Шанхае со второй ракеткой мира Янником Синнером. При счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3 итальянец прекратил борьбу из-за судорог в ногах, а его соперник прошёл в следующий круг соревнований.

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 3 		7 3
7 7 		5 2
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Конечно, это не тот способ, которым хотелось бы победить. Условия здесь, в Шанхае, жестокие. И так всю неделю. Думаю, нам ещё повезло, что игра была вечером, без солнца… 2 часа 36 минут, середина третьего сета. Мне очень жаль Янника, и я желаю ему скорейшего выздоровления», — сказал Грикспор в интервью на корте.

В 1/8 финала в Шанхае Таллон Грикспор сыграет с 204-й ракеткой мира Валентеном Вашеро (Монако).

Материалы по теме
Янник Синнер отказался от борьбы в третьем круге «Мастерса» в Шанхае из-за судорог в ногах
Синнер стал первым игроком, который не смог защитить титул на «Мастерсе» из-за отказа
Фото
Янник Синнер не смог самостоятельно покинуть корт после матча на турнире в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android