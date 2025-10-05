Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: результаты матчей 5 октября

Сегодня, 5 октября, состоялись очередные матчи на хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч пятого игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай), 3-й круг. Результаты матчей 5 октября:

Давид Гоффен (Бельгия) – Габриэль Диалло (Канада, 31) — 0:3 (Диалло прошёл на отказе Гоффена);

Уго Умбер (Франция, 21) – Хольгер Руне (Дания, 10) — 4:6, 4:6;

Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) – Зизу Бергс (Бельгия) — 6:7 (1:7), 3:6;

Тейлор Фриц (США, 5) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, 32) — 4:6, 5:7;

Йосихито Нисиока (Япония, Q) — Хауме Мунар (Испания) — 4:6, 7:5, 1:6;

Валентен Вашеро (Франция, Q) — Томаш Махач (Чехия, 20) — 6:0, 3:1 (Вашеро прошёл на отказе Махача);

Янник Ханфман (Германия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 4) — 6:4, 5:7, 3:6;

Таллон Грикспор (Нидерланды, 27) — Янник Синнер (Италия, 2) — 6:7 (3:7), 7:5, 3:2 (Грикспор прошёл на отказе Синнера).