«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: расписание матчей на 6 октября

Завтра, 6 октября, в Шанхае продолжится турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей шестого игрового дня соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай), 3-й круг.

Расписание встреч на 6 октября (время московское):

07:30. Камиль Майхшак (Польша) — Алекс де Минор (Австралия, 7);

07:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Йеспер де Йонг (Нидерланды);

09:00. Денис Шаповалов (Канада, 23) — Иржи Легечка (Чехия, 15);

09:00. Цзюнчэн Шан (Китай, WС) — Нуну Боржеш (Португалия);

10:30. Лучано Дардери (Италия, 26) — Лоренцо Музетти (Италия, 8);

12:00. Лёнер Тьен (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 30);

13:30. Александр Зверев (Германия, 3) — Артур Риндеркнеш (Франция);

15:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18) — Даниил Медведев (Россия, 16).