Анисимова рассказала, почему она хотела сняться с турнира в Пекине

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, в какие моменты своей игры на турнире WTA-1000 в Пекине она думала о том, чтобы сняться.

«У меня начали болеть стопа и икра — где-то с третьего круга. Думаю, это было видно в одном из матчей. Болело весь день, даже при ходьбе. Сейчас всё ещё немного болит, но ничего серьёзного — просто неприятные ноющие ощущения. Хорошо, что это не то, что может помешать мне играть дальше в этом сезоне», – сказала Анисимова на пресс-конференции после завершения турнира.

Анисимова одержала победу на турнире в Пекине, обыграв в финале соревнований чешку Линду Носкову со счётом 6:0, 2:6, 6:2.