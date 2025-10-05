Скидки
Теннис

«Я обычно не говорю, что занимаюсь теннисом». Энрике Роша — о внимании со стороны девушек

«Я обычно не говорю, что занимаюсь теннисом». Энрике Роша — о внимании со стороны девушек
Энрике Роша
Аудио-версия:
Комментарии

21-летний португалец Энрике Роша (163-я ракетка мира) рассказал о внимании девушек к своей персоне. Он подчеркнул, что старается не афишировать то, что занимается теннисом. Это, по его мнению, может повлиять на отношения.

— Будучи молодым, успешным и симпатичным теннисистом, вам наверняка пишут многие девушки в социальных сетях. Как с этим справляетесь?
— Да, пишут. Думаю, если бы я учился в университете, было бы примерно так же. Я путешествую и знакомлюсь с гораздо большим количеством людей, чем если бы был дома. Но, в конце концов, я обычный парень, живущий своей жизнью на полную катушку. Не придаю этому большого значения. Конечно, мне нравится выходить с друзьями и, возможно, общаться с девушками, но это не самое важное — лучше проводить время с друзьями.

— А когда флиртуете с девушкой вечером, говорите ли вы: «Я теннисист»?
— Нет! (Смеётся.) Если она не знает, обычно я этого не говорю. Не люблю хвастаться. Иначе буду нравиться только из-за этого, а мне это не нужно, — приводит слова Роши Clay Tennis.

