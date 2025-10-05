Скидки
Янник Синнер пожал руку судье после матча в Шанхае, несмотря на судороги в ногах

Янник Синнер пожал руку судье после матча в Шанхае, несмотря на судороги в ногах
Янник Синнер
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер пожал руку судье после снятия с матча третьего круга «Мастерса» в Шанхае с Таллоном Грикспором. Он испытывал судороги в ногах. Обычно в такие моменты судья сам спускается к игрокам, но итальянец поднялся со скамьи и сначала поприветствовал соперника, а затем и рефери.

Фото: скриншот трансляции

Фото: скриншот трансляции

Синнер испытывал проблемы и прихрамывал со второго сета встречи в Шанхае. Он отказался от борьбы во время третьего сета при счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3.

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 3 		7 3
7 7 		5 2
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. За это время итальянец выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать шесть брейк-пойнтов. Нидерландский теннисист выполнил 17 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух.

