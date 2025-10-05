Янник Синнер пожал руку судье после матча в Шанхае, несмотря на судороги в ногах

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер пожал руку судье после снятия с матча третьего круга «Мастерса» в Шанхае с Таллоном Грикспором. Он испытывал судороги в ногах. Обычно в такие моменты судья сам спускается к игрокам, но итальянец поднялся со скамьи и сначала поприветствовал соперника, а затем и рефери.
Фото: скриншот трансляции
Синнер испытывал проблемы и прихрамывал со второго сета встречи в Шанхае. Он отказался от борьбы во время третьего сета при счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3.
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|2
Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. За это время итальянец выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать шесть брейк-пойнтов. Нидерландский теннисист выполнил 17 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух.
