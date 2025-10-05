Скидки
Теннис

Джокович: жизнь на корте становится проще или сложнее в зависимости от того, как подаёшь

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, насколько сильно повлияло хорошее выполнение подачи на его игру в матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае с немцем Янником Ханфманом (4:6, 7:5, 6:3).

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

– Кроме третьего гейма в первом сете, когда вы столкнулись с брейк-пойнтом, больше вы ни разу не дали сопернику шанса на брейк. В третьем сете вы потеряли всего пять очков на своей подаче. Расскажите, насколько уверенно вы подавали.
– Жизнь на корте становится проще или сложнее в зависимости от того, как ты подаёшь — хорошо или плохо. В первых двух матчах здесь подача, наверное, была моим лучшим элементом игры. Это действительно влияет. У него подача тоже сыграла ключевую роль — он сделал брейк в начале первого сета и уверенно держал свою подачу до конца второго. Хотя корты здесь медленнее, чем в прошлом году, и мячи тоже. Но если ты точно попадаешь в нужные зоны, сделать брейк очень сложно.

Я очень доволен своей подачей. Мне нужно улучшить игру на задней линии — я понимаю, что именно нужно подтянуть, и надеюсь, что уже в следующем матче станет лучше, – сказал Джокович в микст-зоне турнира в Шанхае.

