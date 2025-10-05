«Давно не практиковался». Джокович — о своих навыках китайского языка

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, насколько хорошо он знает китайский язык.

– Сегодня вы снова написали своё имя китайскими иероглифами. Получилось лучше, чем два дня назад? Вы занимались дома?

– Немного, да. Немного. Болельщики мне помогли. Надо будет повторить свои иероглифы. Я знал их достаточно, но некоторые подзабыл, давно не практиковался. Так что придётся освежить знания китайского, – сказал Джокович в микст-зоне «Мастерса» в Шанхае.

Ранее Джокович вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае, в котором ему предстоит сыграть с испанцем Хауме Мунаром.