Теннис

«Новак двигается быстрее, чем молодые ребята». Донской — об игре Джоковича в Шанхае

«Новак двигается быстрее, чем молодые ребята». Донской — об игре Джоковича в Шанхае
Евгений Донской
Комментарии

Бывший теннисист и тренер первой ракетки России Евгений Донской прокомментировал игру 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича в третьем круге «Мастерса» в Шанхае. Серб обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Мне нравится, что Новак двигается быстрее, чем молодые ребята. 15 лет разницы, а он двигается быстрее, чем они.

Выиграл розыгрыш, но ругается. Только он так может.

Знаете, если бы я был болбоем на матчах Новака, меня бы так зажало (смеётся)», — приводит слова Донского телеграм-канал «БОЛЬШЕ!».

В 1/8 финала хардовых соревнований в Шанхае Новак Джокович сыграет с испанским теннисистом Хауме Мунаром.

Новак Джокович обратился к фанатам после трудной победы на «Мастерсе» в Шанхае
