«Новак двигается быстрее, чем молодые ребята». Донской — об игре Джоковича в Шанхае

Бывший теннисист и тренер первой ракетки России Евгений Донской прокомментировал игру 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича в третьем круге «Мастерса» в Шанхае. Серб обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

«Мне нравится, что Новак двигается быстрее, чем молодые ребята. 15 лет разницы, а он двигается быстрее, чем они.

Выиграл розыгрыш, но ругается. Только он так может.

Знаете, если бы я был болбоем на матчах Новака, меня бы так зажало (смеётся)», — приводит слова Донского телеграм-канал «БОЛЬШЕ!».

В 1/8 финала хардовых соревнований в Шанхае Новак Джокович сыграет с испанским теннисистом Хауме Мунаром.