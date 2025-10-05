«Новак двигается быстрее, чем молодые ребята». Донской — об игре Джоковича в Шанхае
Поделиться
Бывший теннисист и тренер первой ракетки России Евгений Донской прокомментировал игру 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича в третьем круге «Мастерса» в Шанхае. Серб обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 4:6, 7:5, 6:3.
Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|3
|
|7
|6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Мне нравится, что Новак двигается быстрее, чем молодые ребята. 15 лет разницы, а он двигается быстрее, чем они.
Выиграл розыгрыш, но ругается. Только он так может.
Знаете, если бы я был болбоем на матчах Новака, меня бы так зажало (смеётся)», — приводит слова Донского телеграм-канал «БОЛЬШЕ!».
В 1/8 финала хардовых соревнований в Шанхае Новак Джокович сыграет с испанским теннисистом Хауме Мунаром.
Комментарии
- 5 октября 2025
-
23:02
-
22:55
-
22:33
-
22:19
-
21:58
-
21:56
-
21:45
-
21:04
-
20:45
-
20:36
-
20:03
-
19:57
-
19:47
-
19:40
-
19:31
-
19:30
-
19:25
-
19:19
-
19:11
-
18:55
-
18:42
-
18:35
-
18:22
-
18:11
-
18:10
-
17:45
-
17:36
-
17:30
-
16:56
-
16:52
-
16:47
-
16:47
-
16:34
-
16:34
-
16:23