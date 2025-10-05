Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Андреева, Рыбакина и Швёнтек на вечеринке перед стартом турнира в Ухане

Фото: Андреева, Рыбакина и Швёнтек на вечеринке перед стартом турнира в Ухане
Комментарии

В Ухане (Китай) состоялась традиционная вечеринка участниц турнира категории WTA-1000. В торжественном мероприятии приняли участие Ига Швёнтек, Елена Рыбакина, Мирра Андреева, Эмма Радукану, Вероника Кудерметова и Белинда Бенчич. Фотографии с мероприятия опубликовала пресс-служба соревнований.

Ига Швёнтек

Ига Швёнтек

Фото: WUHAN OPEN

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: WUHAN OPEN

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: WUHAN OPEN

Белинда Бенчич с семьёй

Белинда Бенчич с семьёй

Фото: WUHAN OPEN

Вероника Кудерметова

Вероника Кудерметова

Фото: WUHAN OPEN

«Тысячник» в китайском Ухане начнётся завтра, 6 октября, и закончится 12-го числа. В первом круге Анастасия Захарова сыграет с американкой Софьей Кенин, Людмила Самсонова с Эмилианой Аранго, Диана Шнайдер с Катержиной Синяковой, Екатерина Александрова с Викторией Мбоко, Вероника Кудерметова с Магдаленой Френх, а Полина Кудерметова с Элисе Мертенс.

Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко (Беларусь).

Материалы по теме
«Новак двигается быстрее, чем молодые ребята». Донской — об игре Джоковича в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android