Фото: Андреева, Рыбакина и Швёнтек на вечеринке перед стартом турнира в Ухане

В Ухане (Китай) состоялась традиционная вечеринка участниц турнира категории WTA-1000. В торжественном мероприятии приняли участие Ига Швёнтек, Елена Рыбакина, Мирра Андреева, Эмма Радукану, Вероника Кудерметова и Белинда Бенчич. Фотографии с мероприятия опубликовала пресс-служба соревнований.

Ига Швёнтек Фото: WUHAN OPEN

Елена Рыбакина Фото: WUHAN OPEN

Мирра Андреева Фото: WUHAN OPEN

Белинда Бенчич с семьёй Фото: WUHAN OPEN

Вероника Кудерметова Фото: WUHAN OPEN

«Тысячник» в китайском Ухане начнётся завтра, 6 октября, и закончится 12-го числа. В первом круге Анастасия Захарова сыграет с американкой Софьей Кенин, Людмила Самсонова с Эмилианой Аранго, Диана Шнайдер с Катержиной Синяковой, Екатерина Александрова с Викторией Мбоко, Вероника Кудерметова с Магдаленой Френх, а Полина Кудерметова с Элисе Мертенс.

Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко (Беларусь).