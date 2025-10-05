Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Таусон — о конкуренции в WTA: часто видим, как неизвестные игроки проходят далеко

Таусон — о конкуренции в WTA: часто видим, как неизвестные игроки проходят далеко
Аудио-версия:
Комментарии

12-я ракетка мира датчанка Клара Таусон поделилась мнением об уровне конкуренции в WTA-туре, отметив, что зачастую неизвестные игроки проходят далеко по сетке различных турниров.

«Любая теннисистка из топ-100 может показать всё, на что способна — всё зависит от того, какой у тебя день. Именно поэтому мы так часто видим, как неизвестные игроки проходят далеко по сетке и добиваются успеха на турнирах.

Никогда не знаешь, что может произойти, независимо от того, против кого ты играешь. У кого-то может быть плохой день, у кого-то — отличный. Всё сводится к тому, как ты управляешь своим днём. У каждого может быть «золотая неделя». Главное — суметь провести пять-шесть стабильных недель подряд. Вот что действительно важно», – приводит слова Таусон Tennis 365.

Материалы по теме
Анисимова — новая чемпионка Пекина. Русская американка выиграла второй «тысячник» в сезоне
Анисимова — новая чемпионка Пекина. Русская американка выиграла второй «тысячник» в сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android