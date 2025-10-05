Таусон — о конкуренции в WTA: часто видим, как неизвестные игроки проходят далеко

12-я ракетка мира датчанка Клара Таусон поделилась мнением об уровне конкуренции в WTA-туре, отметив, что зачастую неизвестные игроки проходят далеко по сетке различных турниров.

«Любая теннисистка из топ-100 может показать всё, на что способна — всё зависит от того, какой у тебя день. Именно поэтому мы так часто видим, как неизвестные игроки проходят далеко по сетке и добиваются успеха на турнирах.

Никогда не знаешь, что может произойти, независимо от того, против кого ты играешь. У кого-то может быть плохой день, у кого-то — отличный. Всё сводится к тому, как ты управляешь своим днём. У каждого может быть «золотая неделя». Главное — суметь провести пять-шесть стабильных недель подряд. Вот что действительно важно», – приводит слова Таусон Tennis 365.