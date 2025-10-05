Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек поделилась эмоциями перед стартом «тысячника» в Ухане

Ига Швёнтек поделилась эмоциями перед стартом «тысячника» в Ухане
Ига Швёнтек
Комментарии

Польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек опубликовала пост в социальных сетях накануне старта соревнований категории WTA-1000 в китайском Ухане. Она впервые примет участие на этом турнире.

«Наслаждаюсь новым приключением в свой первый раз здесь», — написала Швёнтек в социальных сетях.

Во втором круге соревнований Ига Швёнтек встретится с победительницей пары Камила Осорио (Колумбия, WC) — Мари Боузкова (Чехия).

Ранее польская спортсменка стала первой теннисисткой в истории, которая одержала победу в своих первых восьми матчах на турнире категории WTA-1000 в Пекине. 29 сентября она обыграла Камилу Осорио в третьем круге (6:0, отказ Осорио).

Материалы по теме
Фото: Андреева, Рыбакина и Швёнтек на вечеринке перед стартом турнира в Ухане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android