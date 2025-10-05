Ига Швёнтек поделилась эмоциями перед стартом «тысячника» в Ухане

Польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек опубликовала пост в социальных сетях накануне старта соревнований категории WTA-1000 в китайском Ухане. Она впервые примет участие на этом турнире.

«Наслаждаюсь новым приключением в свой первый раз здесь», — написала Швёнтек в социальных сетях.

Во втором круге соревнований Ига Швёнтек встретится с победительницей пары Камила Осорио (Колумбия, WC) — Мари Боузкова (Чехия).

Ранее польская спортсменка стала первой теннисисткой в истории, которая одержала победу в своих первых восьми матчах на турнире категории WTA-1000 в Пекине. 29 сентября она обыграла Камилу Осорио в третьем круге (6:0, отказ Осорио).