Таусон рассказала, какую цель ставит перед собой в 2026 году

12-я ракетка мира датчанка Клара Таусон рассказала, какие цели она ставит перед собой на следующий сезон, отметив, что считает текущую позицию в рейтинге WTA потрясающим достижением для себя.

«Наверное, моей следующей целью будет попасть в топ-10 в следующем году, но даже просто удержаться на этом уровне рейтинга — уже потрясающе для меня.

В это же время год назад я была примерно 80-й ракеткой мира, так что этот сезон, конечно, стал намного, намного лучше. Есть вещи, над которыми ещё нужно работать, но в целом это был невероятный год для меня», – приводит слова Таусон Tennis 365.

Клара Таусон принимает участие в розыгрыше турнира WTA-1000 в Ухане (Китай). В первом круге соревнований она сыграет с сербской теннисисткой Ольгой Данилович.