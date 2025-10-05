Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Таусон рассказала, какую цель ставит перед собой в 2026 году

Таусон рассказала, какую цель ставит перед собой в 2026 году
Комментарии

12-я ракетка мира датчанка Клара Таусон рассказала, какие цели она ставит перед собой на следующий сезон, отметив, что считает текущую позицию в рейтинге WTA потрясающим достижением для себя.

«Наверное, моей следующей целью будет попасть в топ-10 в следующем году, но даже просто удержаться на этом уровне рейтинга — уже потрясающе для меня.

В это же время год назад я была примерно 80-й ракеткой мира, так что этот сезон, конечно, стал намного, намного лучше. Есть вещи, над которыми ещё нужно работать, но в целом это был невероятный год для меня», – приводит слова Таусон Tennis 365.

Клара Таусон принимает участие в розыгрыше турнира WTA-1000 в Ухане (Китай). В первом круге соревнований она сыграет с сербской теннисисткой Ольгой Данилович.

Материалы по теме
Анисимова — новая чемпионка Пекина. Русская американка выиграла второй «тысячник» в сезоне
Анисимова — новая чемпионка Пекина. Русская американка выиграла второй «тысячник» в сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android