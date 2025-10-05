Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Ухане, 2025 год: расписание матчей на 6 октября

Завтра, 6 октября, в Ухане начнётся турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня соревнований на харде.

Теннис. WTA-1000 в Ухане (Китай), 1-й круг.

Расписание встреч на 6 октября (время московское):

6:00. Эшлин Крюгер (США) — Хейли Баптист (США);

6:00. Даяна Ястремская (Украина) — Лаура Зигемунд (Германия);

6:00. Камила Осорио (Колумбия, WC) — Мари Боузкова (Чехия);

7:30. Варвара Грачёва (Франция, Q) — Джессика Бузас Манейро (Испания);

7:30. Элисе Мертенс (Бельгия) - Полина Кудерметова (Россия, Q);

7:30. Катержина Синякова (Чехия, Q) — Диана Шнайдер (Россия, 15);

9:00. Чжу Линь (Китай) — Майя Джойнт (Австралия);

9:00. Ольга Данилович (Сербия) — Клара Таусон (Дания, 10);

9:00. Антония Ружич (Хорватия, Q) — Магда Линетт (Польша);

11:00. Лючия Бронцетти (Италия, Q) — Юань Юэ (Китай, WC);

14:30. Моюка Утидзима (Япония, Q) — Ван Синьюй (Китай);

16:00. Екатерина Александрова (Россия, 9) — Виктория Мбоко (Канада).

Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она начнёт свой путь в Ухане со второго круга.