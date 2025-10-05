Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Ухане, 2025 год: расписание матчей на 6 октября

Турнир WTA-1000 в Ухане, 2025 год: расписание матчей на 6 октября
Диана Шнайдер
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 6 октября, в Ухане начнётся турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня соревнований на харде.

Теннис. WTA-1000 в Ухане (Китай), 1-й круг.
Расписание встреч на 6 октября (время московское):

6:00. Эшлин Крюгер (США) — Хейли Баптист (США);
6:00. Даяна Ястремская (Украина) — Лаура Зигемунд (Германия);
6:00. Камила Осорио (Колумбия, WC) — Мари Боузкова (Чехия);
7:30. Варвара Грачёва (Франция, Q) — Джессика Бузас Манейро (Испания);
7:30. Элисе Мертенс (Бельгия) - Полина Кудерметова (Россия, Q);
7:30. Катержина Синякова (Чехия, Q) — Диана Шнайдер (Россия, 15);
9:00. Чжу Линь (Китай) — Майя Джойнт (Австралия);
9:00. Ольга Данилович (Сербия) — Клара Таусон (Дания, 10);
9:00. Антония Ружич (Хорватия, Q) — Магда Линетт (Польша);
11:00. Лючия Бронцетти (Италия, Q) — Юань Юэ (Китай, WC);
14:30. Моюка Утидзима (Япония, Q) — Ван Синьюй (Китай);
16:00. Екатерина Александрова (Россия, 9) — Виктория Мбоко (Канада).

Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она начнёт свой путь в Ухане со второго круга.

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
Материалы по теме
Фото: Андреева, Рыбакина и Швёнтек на вечеринке перед стартом турнира в Ухане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android