Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — о сезоне-2025: хотелось бы изменить исход пары финалов

Соболенко — о сезоне-2025: хотелось бы изменить исход пары финалов
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своими ощущениями от сезона-2025, отметив, что хотела бы изменить исход финалов на некоторых матчах.

«Я действительно довольна своим сезоном. Я многому научилась, особенно после тяжёлых поражений на турнирах «Большого шлема» в начале года. Но именно эти матчи сделали меня сильнее — и как игрока, и как человека. Конечно, хотелось бы изменить исход пары финалов, но, оглядываясь назад, понимаю: эти испытания были необходимы, чтобы я стала лучше», – приводит слова Соболенко The Tennis Gazette.

Арина Соболенко выступит на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай). Во втором круге соревнований она сыграет с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Ребекка Шрамкова (Словакия). Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.

Материалы по теме
«Чувствую себя готовой». Соболенко — о физическом состоянии перед турниром в Ухане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android