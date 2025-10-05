Соболенко — о сезоне-2025: хотелось бы изменить исход пары финалов

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своими ощущениями от сезона-2025, отметив, что хотела бы изменить исход финалов на некоторых матчах.

«Я действительно довольна своим сезоном. Я многому научилась, особенно после тяжёлых поражений на турнирах «Большого шлема» в начале года. Но именно эти матчи сделали меня сильнее — и как игрока, и как человека. Конечно, хотелось бы изменить исход пары финалов, но, оглядываясь назад, понимаю: эти испытания были необходимы, чтобы я стала лучше», – приводит слова Соболенко The Tennis Gazette.

Арина Соболенко выступит на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай). Во втором круге соревнований она сыграет с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Ребекка Шрамкова (Словакия). Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.