«Это было настоящее приключение». Анисимова опубликовала пост по итогам турнира в Пекине
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова опубликовала пост по итогам своего выступления на турнире WTA-1000 в Пекине. Анисимова выиграла турнир, одержав победу в финале соревнований над чешкой Линдой Носковой со счётом 6:0, 2:6, 6:2.
Пекин (ж). Финал
05 октября 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|2
|6
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Фото: WTA
Фото: WTA
Фото: WTA
«Какие же это были недели! Пекин, ты потрясающий! Огромное спасибо всем за поддержку и любовь. Это было настоящее приключение, команда, я вас обожаю! Было очень весело!» – написала Анисимова в одной из социальных сетей.
Титул турнира в Пекине стал для Анисимовой вторым в сезоне. Ранее она одержала победу на турнире WTA-1000 в Дохе (ОАЭ). Помимо этого, Анисимова дважды выходила в финалы турниров серии «Большого шлема» в 2025 году.
