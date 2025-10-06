«Это было настоящее приключение». Анисимова опубликовала пост по итогам турнира в Пекине

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова опубликовала пост по итогам своего выступления на турнире WTA-1000 в Пекине. Анисимова выиграла турнир, одержав победу в финале соревнований над чешкой Линдой Носковой со счётом 6:0, 2:6, 6:2.

«Какие же это были недели! Пекин, ты потрясающий! Огромное спасибо всем за поддержку и любовь. Это было настоящее приключение, команда, я вас обожаю! Было очень весело!» – написала Анисимова в одной из социальных сетей.

Титул турнира в Пекине стал для Анисимовой вторым в сезоне. Ранее она одержала победу на турнире WTA-1000 в Дохе (ОАЭ). Помимо этого, Анисимова дважды выходила в финалы турниров серии «Большого шлема» в 2025 году.