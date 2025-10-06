Григор Димитров и Винус Уильямс в компании Анны Винтур посетили Парижскую неделю моды

Семикратная победительница ТБШ Серена Уильямс и болгарин Григор Димитров посетили показ бренда Lacoste в рамках Парижской недели моды. Компанию им составила главный редактор журнала Vogue Анна Винтур.

Совместные фотографии спортсменов с одним из самых влиятельных людей в мире моды появились в социальных сетях Lacoste. Они позировали на камеру и общались друг с другом.

Ранее стала известна причина, по которой 28-я ракетка мира болгарский теннисист не выступает на «Мастерсе» в Шанхае. Об этом сообщил Univers Tennis. Известно, что Димитров продолжает восстанавливаться после травмы, полученной во время Уимблдона-2025.