Рик Макки — об игре Гауфф: её подача уже становится настоящим оружием

Рик Макки — об игре Гауфф: её подача уже становится настоящим оружием
Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки поделился мнением о том, что необходимо исправить в игре американской теннисистке Кори Гауфф после розыгрыша турнира WTA-1000 в Пекине.

«Кори — чемпионка. Ей всего 21 год. Её подача уже становится настоящим оружием. Если она в декабре сделает паузу, проведёт «реконструкцию» — перестроит мышечную память и освоит форхенд по образцу ATP, она сможет удерживать линию и диктовать ход розыгрышей, а не только защищаться», – написал Мааки в своём аккаунте в социальной сети Х.

На тысячнике в Пекине Кори Гауфф уступила на стадии полуфинала соотечественнице Аманде Анисимовой со счётом 1:6, 2:6.

