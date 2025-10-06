Скидки
Алекс де Минор — Камиль Майхшак, результат матча 6 октября, счёт 2:0, 3-й круг турнира в Шанхае

Алекс де Минор вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл Камиля Майхшака из Польши со счётом 6:1, 7:5.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 07:40 МСК
Камиль Майхшак
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках де Минор четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Майхшака семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Алекс де Минор поспорит с победителем матча Цзюнчэн Шан (Китай) — Нуну Боржеш (Португалия).

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
