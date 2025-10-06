Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл Камиля Майхшака из Польши со счётом 6:1, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках де Минор четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Майхшака семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Алекс де Минор поспорит с победителем матча Цзюнчэн Шан (Китай) — Нуну Боржеш (Португалия).