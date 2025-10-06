Скидки
Лаура Зигемунд — Даяна Ястремская, результат матча 6 октября 2025, счет 2:1 (отказ Ястремской), 1-й круг WTA-1000 в Ухане

Определилась первая соперница Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Ухане
Комментарии

31-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская отказалась от продолжения борьбы в третьем сете матча первого круга турнира WTA-1000 в Ухане (Китай) с немкой Лаурой Зигемунд (53-й номер рейтинга). Матч завершился со счётом 7:5, 4:6, 4:1 в пользу немецкой теннисистки.

Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 06:10 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
5 		6 1
7 		4 4
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты. За время матча Зигемунд выполнила одну подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать один из 10 брейк-пойнтов. Даяна Ястремская сделала в игре два эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Ухане Лаура Зигемунд сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.

Сетка турнира в Ухане
Календарь турнира в Ухане
