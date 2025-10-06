Скидки
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим — Йеспер де Йонг, результат матча 6 октября, счёт 2:0, 3-й круг турнира в Шанхае

Феликс Оже-Альяссим обыграл Йеспера де Йонга в третьем круге турнира в Шанхае
13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл Йеспера де Йонга из Нидерландов со счётом 6:4, 7:5.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 07:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Йеспер де Йонг
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Оже-Альяссим семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету де Йонга три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Далее Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Лучано Дардери (Италия).

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.

