Феликс Оже-Альяссим обыграл Йеспера де Йонга в третьем круге турнира в Шанхае
Поделиться
13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл Йеспера де Йонга из Нидерландов со счётом 6:4, 7:5.
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 07:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Оже-Альяссим семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету де Йонга три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Далее Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Лучано Дардери (Италия).
Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
10:29
-
10:06
-
09:56
-
09:27
-
09:14
-
09:13
-
00:50
-
00:24
-
00:12
- 5 октября 2025
-
23:56
-
23:43
-
23:30
-
23:22
-
23:02
-
22:55
-
22:33
-
22:19
-
21:58
-
21:56
-
21:45
-
21:04
-
20:45
-
20:36
-
20:03
-
19:57
-
19:47
-
19:40
-
19:31
-
19:30
-
19:25
-
19:19
-
19:11
-
18:55
-
18:42
-
18:35