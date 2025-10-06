Скидки
Анисимова — первая американка, завоевавшая первые 2 титула WTA-1000 не в Северной Америке

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова стала первой представительницей США с момента введения формата Tier в 1990 году, выигравшей свои первые два титула Tier 1/WTA-1000 за пределами Северной Америки.

Пекин (ж). Финал
05 октября 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 2
6 		2 6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

В финале «тысячника» в Пекине (Китай) Анисимова обыграла чешскую теннисистку Линду Носкову (27-я в рейтинге) со счётом 6:0, 2:6, 6:2. Ранее в этом сезоне Аманда стала чемпионкой соревнований в Дохе (Катар). В решающем матче она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии (6:4, 6:3). Титул в Пекине стал для американки четвёртым в карьере. Помимо этого, Анисимова дважды в сезоне выходила в финалы турниров серии «Большого шлема» в 2025 году.

