Анисимова — первая американка, завоевавшая первые 2 титула WTA-1000 не в Северной Америке
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова стала первой представительницей США с момента введения формата Tier в 1990 году, выигравшей свои первые два титула Tier 1/WTA-1000 за пределами Северной Америки.
Пекин (ж). Финал
05 октября 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|2
|6
Аманда Анисимова
А. Анисимова
В финале «тысячника» в Пекине (Китай) Анисимова обыграла чешскую теннисистку Линду Носкову (27-я в рейтинге) со счётом 6:0, 2:6, 6:2. Ранее в этом сезоне Аманда стала чемпионкой соревнований в Дохе (Катар). В решающем матче она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии (6:4, 6:3). Титул в Пекине стал для американки четвёртым в карьере. Помимо этого, Анисимова дважды в сезоне выходила в финалы турниров серии «Большого шлема» в 2025 году.
