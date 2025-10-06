Диана Шнайдер проиграла Синяковой в первом круге турнира в Ухане
Поделиться
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Ухане (Китай), уступив в стартовом матче чешке Катержине Синяковой (62-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.
Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 08:20 МСК
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Синякова выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Диана Шнайдер сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге турнира в Ухане Катержина Синякова сыграет с победительницей встречи между китаянкой Чжу Линь и австралийкой Майей Джойнт.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
10:29
-
10:06
-
09:56
-
09:27
-
09:14
-
09:13
-
00:50
-
00:24
-
00:12
- 5 октября 2025
-
23:56
-
23:43
-
23:30
-
23:22
-
23:02
-
22:55
-
22:33
-
22:19
-
21:58
-
21:56
-
21:45
-
21:04
-
20:45
-
20:36
-
20:03
-
19:57
-
19:47
-
19:40
-
19:31
-
19:30
-
19:25
-
19:19
-
19:11
-
18:55
-
18:42
-
18:35