Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер — Катержина Синякова, результат матча 6 октября 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA-1000 в Ухане

Диана Шнайдер проиграла Синяковой в первом круге турнира в Ухане
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Ухане (Китай), уступив в стартовом матче чешке Катержине Синяковой (62-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.

Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 08:20 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Синякова выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Диана Шнайдер сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира в Ухане Катержина Синякова сыграет с победительницей встречи между китаянкой Чжу Линь и австралийкой Майей Джойнт.

Сетка турнира в Ухане
Календарь турнира в Ухане
