Диана Шнайдер проиграла Синяковой в первом круге турнира в Ухане

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Ухане (Китай), уступив в стартовом матче чешке Катержине Синяковой (62-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Синякова выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Диана Шнайдер сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира в Ухане Катержина Синякова сыграет с победительницей встречи между китаянкой Чжу Линь и австралийкой Майей Джойнт.