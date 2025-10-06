Дарья Касаткина досрочно завершила сезон-2025 из-за выгорания

20-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что досрочно завершает сезон-2025 из-за выгорания.

«Я в порядке» — слова, которые, уверена, мы все слышали от многих женщин с самыми разными судьбами, знающих, что на самом деле они не в порядке, что им далеко до этого. Но они продолжают говорить так, ломая себя чуть больше с каждым разом.

Это про меня. 2025 год стал для меня годом «я в порядке». Долгое время я была далеко не в порядке, и, откровенно говоря, мои результаты и выступления это подтверждают. Фанаты не глупы, они тоже это видят. Держала свои чувства в себе, потому что не хотела казаться жалующейся, слабой или, не дай бог, неблагодарной за эту удивительную жизнь, которую мы ведём как профессиональные теннисистки.

Правда в том, что я выгорела и не могу продолжать. Мне нужен перерыв. Перерыв от монотонной ежедневной рутины жизни на туре — чемоданы, результаты, давление, одни и те же лица (простите, девчонки). Всё, что сопровождает этот образ жизни. Расписание слишком насыщенное, умственно и эмоционально я на пределе. К сожалению, я не одна такая.

Добавьте к этому эмоциональный и ментальный стресс, связанный с изменением гражданства, невозможность видеть родителей (мы с отцом не виделись четыре года), а также затяжную борьбу за возможность полноценно представлять Австралию на турнирах. Всего слишком много для одного человека, особенно когда ты соревнуешься с лучшими спортсменками мира.

Если это делает меня слабой, пусть так и будет. Однако знаю, что я сильная и стану ещё сильнее, взяв паузу, чтобы восстановиться, собраться и зарядиться энергией. Пришло время наконец-то прислушаться к себе — своему разуму, сердцу и телу. 2025 год для меня закончен. И он, как и я, был далеко не «в порядке». Так что я вступаю в клуб тех, кто досрочно завершил сезон-2025. Но я буду в порядке и с нетерпением жду встречи с вами в 2026 году — полная сил и готовая к новым свершениям!» — написала Касаткина в социальных сетях.