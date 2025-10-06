Шнайдер поднялась на одну строчку в обновлённом рейтинге WTA, Андреева сохранила позицию

Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась на одну строчку в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который был опубликован на официальном сайте. Теперь россиянка занимает 18-е место в мировом рейтинге.
Первое место в рейтинге удерживает белоруска Арина Соболенко. Россиянка Мирра Андреева сохранила пятую строчку и статус первой ракетки России.
Рейтинг WTA от 6 октября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 010 очков.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8553.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7263.
4 (9). Аманда Анисимова (США) — 5989.
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4698.
6 (7). Джессика Пегула (США) — 4653.
7 (6). Мэдисон Киз (США) — 4459.
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4156.
9 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3898.
10 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3678.
11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 3253.
12 (12). Клара Таусон (Дания) — 2723.
13 (13). Элина Свитолина (Украина) — 2606.
14 (17). Эмма Наварро (США) — 2515.
15 (16). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2453.
16 (14). Наоми Осака (Япония) — 2379.
17 (27). Линда Носкова (Чехия) — 2310.
18 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2056.
19 (20). Дарья Касаткина (Австралия) — 2051.
20 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 2049.
29 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1563.
34 (29). Анна Калинская (Россия) — 1472.
45 (66). Ева Лис (Германия) — 1255.
51 (59). Анастасия Потапова (Россия) — 1186.
52 (49). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185.
72 (71). Анна Блинкова (Россия) — 919.
73 (76). Полина Кудерметова (Россия) — 919.
83 (87). Анастасия Захарова (Россия) — 858.
90 (89). Камилла Рахимова (Россия) — 803.