Шнайдер поднялась на одну строчку в обновлённом рейтинге WTA, Андреева сохранила позицию

Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась на одну строчку в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который был опубликован на официальном сайте. Теперь россиянка занимает 18-е место в мировом рейтинге.

Первое место в рейтинге удерживает белоруска Арина Соболенко. Россиянка Мирра Андреева сохранила пятую строчку и статус первой ракетки России.

Рейтинг WTA от 6 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 010 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8553.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7263.

4 (9). Аманда Анисимова (США) — 5989.

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4698.

6 (7). Джессика Пегула (США) — 4653.

7 (6). Мэдисон Киз (США) — 4459.

8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4156.

9 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3898.

10 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3678.

11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 3253.

12 (12). Клара Таусон (Дания) — 2723.

13 (13). Элина Свитолина (Украина) — 2606.

14 (17). Эмма Наварро (США) — 2515.

15 (16). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2453.

16 (14). Наоми Осака (Япония) — 2379.

17 (27). Линда Носкова (Чехия) — 2310.

18 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2056.

19 (20). Дарья Касаткина (Австралия) — 2051.

20 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 2049.

29 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1563.

34 (29). Анна Калинская (Россия) — 1472.

45 (66). Ева Лис (Германия) — 1255.

51 (59). Анастасия Потапова (Россия) — 1186.

52 (49). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185.

72 (71). Анна Блинкова (Россия) — 919.

73 (76). Полина Кудерметова (Россия) — 919.

83 (87). Анастасия Захарова (Россия) — 858.

90 (89). Камилла Рахимова (Россия) — 803.