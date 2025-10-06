Денис Шаповалов проиграл Иржи Легечке в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
19-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (24-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 09:45 МСК
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Иржи Легечка
И. Легечка
Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В её рамках Легечка пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Шаповалова восемь эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
За выход в четвертьфинал соревновании в Шанхае Иржи Легечка поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Артур Риндеркнеш (Франция).
Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.
