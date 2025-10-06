«Иногда для победы нужно немного удачи». Грикспор — о встрече с Синнером в Шанхае
31-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор высказался о матче со вторым номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Янник снялся при счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3.
Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Да, это не тот способ, которым хотелось бы выиграть, особенно после того, что, я считаю, были два очень хороших сета с обеих сторон. Первый сет был высокого качества, с сильным доминированием на подаче. Думаю, он сыграл невероятный тай-брейк: попал парой мячей в линию и очень хорошо подавал. Мне немного повезло при счёте 3-4 во втором сете, когда спас три брейк-пойнта и смог удержать подачу. Иногда для победы в таких матчах нужно немного удачи», — приводит слова Грикспора Punto de Break.
