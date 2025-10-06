Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Иногда для победы нужно немного удачи». Грикспор — о встрече с Синнером в Шанхае

«Иногда для победы нужно немного удачи». Грикспор — о встрече с Синнером в Шанхае
Комментарии

31-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор высказался о матче со вторым номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Янник снялся при счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3.

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 3 		7 3
7 7 		5 2
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Да, это не тот способ, которым хотелось бы выиграть, особенно после того, что, я считаю, были два очень хороших сета с обеих сторон. Первый сет был высокого качества, с сильным доминированием на подаче. Думаю, он сыграл невероятный тай-брейк: попал парой мячей в линию и очень хорошо подавал. Мне немного повезло при счёте 3-4 во втором сете, когда спас три брейк-пойнта и смог удержать подачу. Иногда для победы в таких матчах нужно немного удачи», — приводит слова Грикспора Punto de Break.

Материалы по теме
Синнера доконали жара и влажность Шанхая. Был в 2 очках от победы, но снялся из-за судорог
Синнера доконали жара и влажность Шанхая. Был в 2 очках от победы, но снялся из-за судорог
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android