Главная Теннис Новости

Полина Кудерметова — Элисе Мертенс, результат матча 6 октября 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA-1000 в Ухане

Полина Кудерметова уступила Мертенс в первом круге «тысячника» в Ухане
Комментарии

76-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Ухане, уступив на старте соревнований бельгийке Элисе Мертенс (22-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:3.

Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 08:00 МСК
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		3
         
Полина Кудерметова
73
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. За время матча Мертенс выполнила восемь подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 2 из 11 брейк-пойнтов. Полина Кудерметова сделала в игре четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 1 из 11 брейк-пойнтов.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Элисе Мертенс сыграет с победительницей встречи между швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич и хорваткой Донной Векич.

Сетка турнира в Ухане
Календарь турнира в Ухане
