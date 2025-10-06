Полина Кудерметова уступила Мертенс в первом круге «тысячника» в Ухане

76-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Ухане, уступив на старте соревнований бельгийке Элисе Мертенс (22-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. За время матча Мертенс выполнила восемь подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 2 из 11 брейк-пойнтов. Полина Кудерметова сделала в игре четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 1 из 11 брейк-пойнтов.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Элисе Мертенс сыграет с победительницей встречи между швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич и хорваткой Донной Векич.