Медведев — Давидович-Фокина: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга турнира в Шанхае

Сегодня, 6 октября, на «Мастерсе» в Шанхае пройдёт матч третьего круга, где чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с 20-м номером мирового рейтинга испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Матч начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча россиянина и испанца.

Счёт личных встреч 5-1 в пользу россиянина. Давидович-Фокина одержал единственную победу над Медведевым во втором круге прошлогоднего «Мастерса» в Монреале — 6:4, 1:6, 6:2. Даниил был сильнее в Мадриде-2021, в Роттердаме-2023, Индиан-Уэллсе-2023, Дубае-2024 и в этом году в Пекине.