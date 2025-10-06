Алекс де Минор — второй австралиец по количеству выходов в 1/8 финала на «Мастерсах»
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвёртый круг на 24-м «Мастерсе». Среди представителей Австралии с 1990 года он стал вторым после Ллейтона Хьюитта (29). Далее по этому показателю идут Патрик Рафтер (23), Марк Филиппуссис (19) и Ник Кирьос (16).
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 07:40 МСК
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Алекс де Минор
А. де Минор
В третьем круге соревнований в Шанхае де Минор обыграл Камиля Майхшака из Польши со счётом 6:1, 7:5. За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Алекс де Минор поспорит с победителем матча представителем Португалии Нуну Боржешем.
Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.
