Грикспор — после победы над Синнером: я снова доказал, что могу соревноваться с лучшими

31-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор после выхода в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай) рассказал, что победа над вторым номером рейтинга итальянцем Янником Синнером придаёт ему уверенности. Янник снялся при счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3.

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 3 		7 3
7 7 		5 2
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Снова доказал, что могу соревноваться с лучшими в мире. Он игрок в отличной форме, который хорошо провёл оба сета. Поэтому я очень доволен этим. Думаю, это также показывает, что, когда я спокоен, могу делать такие вещи. Когда спокоен, как морально, так и физически, могу это делать и могу соревноваться с этими парнями. Это придаёт мне большую уверенность», — приводит слова Грикспора Punto de Break.

