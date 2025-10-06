Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Варвара Грачёва — Джессика Бузас Манейро, результат матча 6 октября 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA-1000 в Ухане

Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Ухане
Комментарии

82-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Ухане, уступив в стартовом матче турнира испанке Джессике Бузас Манейро (47-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (1:7), 2:6.

Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 10:35 МСК
Варвара Грачёва
82
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		2
7 7 		6
         
Джессика Бузас Манейро
47
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча Бузас Манейро выполнила три подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Грачёва не сделала за игру ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Джессика Бузас Манейро сыграет с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.

Сетка турнира в Ухане
Календарь турнира в Ухане
Материалы по теме
Ждём Медведева и Александрову на корте! Шнайдер и Кудерметова в Ухане уже проиграли. LIVE!
Live
Ждём Медведева и Александрову на корте! Шнайдер и Кудерметова в Ухане уже проиграли. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android