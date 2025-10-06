Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Ухане
82-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Ухане, уступив в стартовом матче турнира испанке Джессике Бузас Манейро (47-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (1:7), 2:6.
Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 10:35 МСК
82
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
47
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча Бузас Манейро выполнила три подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Грачёва не сделала за игру ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге «тысячника» в Ухане Джессика Бузас Манейро сыграет с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.
