Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Ухане

82-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Ухане, уступив в стартовом матче турнира испанке Джессике Бузас Манейро (47-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (1:7), 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча Бузас Манейро выполнила три подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Грачёва не сделала за игру ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Джессика Бузас Манейро сыграет с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.