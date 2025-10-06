Чемпионская гонка WTA: Мирра Андреева и Екатерина Александрова сохранили позиции

Российские теннисистки Мирра Андреева и Екатерина Александрова сохранили свои позиции в обновлённой версии Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). Американки Кори Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз официально квалифицировались на Итоговый турнир.
Ранее на Итоговый турнир WTA квалифицировались Арина Соболенко из Беларуси и Ига Швёнтек из Польши.
Чемпионская гонка WTA. Положение на 6 октября 2025:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9610.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8153.
3 (4). Аманда Анисимова (США) — 5908.
4 (3). Кори Гауфф — 5574.
5 (6). Джессика Пегула (США) — 4598.
6 (5). Мэдисон Киз (США) — 4450.
7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4309.
8 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3806.
9 (9). Жасмин Паолини (Италия) — 3741.
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3136.
17 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2040.
19 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 1921.