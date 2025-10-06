Скидки
Чемпионская гонка WTA: Мирра Андреева и Екатерина Александрова сохранили позиции

Чемпионская гонка WTA: Мирра Андреева и Екатерина Александрова сохранили позиции
Российские теннисистки Мирра Андреева и Екатерина Александрова сохранили свои позиции в обновлённой версии Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). Американки Кори Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз официально квалифицировались на Итоговый турнир.

Ранее на Итоговый турнир WTA квалифицировались Арина Соболенко из Беларуси и Ига Швёнтек из Польши.

Чемпионская гонка WTA. Положение на 6 октября 2025:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9610.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8153.

3 (4). Аманда Анисимова (США) — 5908.

4 (3). Кори Гауфф — 5574.

5 (6). Джессика Пегула (США) — 4598.

6 (5). Мэдисон Киз (США) — 4450.

7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4309.

8 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3806.

9 (9). Жасмин Паолини (Италия) — 3741.

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3136.

17 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2040.

19 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 1921.

