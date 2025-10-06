Скидки
Главная Теннис Новости

«У меня есть необходимый уровень». Таусон — о победах над Соболенко и Швёнтек

«У меня есть необходимый уровень». Таусон — о победах над Соболенко и Швёнтек
12-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон рассказала, что победы над четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Ариной Соболенко и шестикратной победительницей мэйджоров Игой Швёнтек придали ей уверенности.

«Победа над Игой и Ариной в этом году придала мне уверенности, потому что показала, что у меня есть необходимый уровень игры, чтобы конкурировать с лучшими, но мне нужно улучшить свою стабильность, чтобы быть способной обыгрывать игроков с более низким рейтингом на протяжении всего сезона», — приводит слова Таусон Punto de Break.

Клара Таусон обыграла Арину Соболенко в третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:3, 6:2. Сильнее Иги Швёнтек датчанка оказалась на «тысячнике» в Монреале (Канада) (7:6 (7:1), 6:3).

