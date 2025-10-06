Клара Таусон вышла во второй круг «тысячника» в Ухане
Поделиться
12-я ракетка мира датчанка Клара Таусон вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Ухане, обыграв в стартовом матче турнира сербскую теннисистку Ольгу Данилович (42-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.
Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 11:40 МСК
42
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
12
Клара Таусон
К. Таусон
Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. За время матча Таусон выполнила восемь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 из 14 брейк-пойнтов. Ольга Данилович сделала в игре пять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.
Во втором круге турнира в Ухане Клара Таусон сыграет с победительницей встречи между хорваткой Антонией Ружич и полькой Магдой Линетт.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
12:37
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:56
-
11:43
-
11:24
-
11:23
-
10:58
-
10:29
-
10:06
-
09:56
-
09:27
-
09:14
-
09:13
-
00:50
-
00:24
-
00:12
- 5 октября 2025
-
23:56
-
23:43
-
23:30
-
23:22
-
23:02
-
22:55
-
22:33
-
22:19
-
21:58
-
21:56
-
21:45
-
21:04
-
20:45
-
20:36