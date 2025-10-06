Скидки
Теннис Новости

Клара Таусон — Ольга Данилович, результат матча 6 октября 2025, счет 2:0, 1-й круг WTA-1000 в Ухане

Клара Таусон вышла во второй круг «тысячника» в Ухане
Комментарии

12-я ракетка мира датчанка Клара Таусон вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Ухане, обыграв в стартовом матче турнира сербскую теннисистку Ольгу Данилович (42-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 11:40 МСК
Ольга Данилович
42
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Клара Таусон
12
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. За время матча Таусон выполнила восемь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 из 14 брейк-пойнтов. Ольга Данилович сделала в игре пять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.

Во втором круге турнира в Ухане Клара Таусон сыграет с победительницей встречи между хорваткой Антонией Ружич и полькой Магдой Линетт.

Сетка турнира в Ухане
Календарь турнира в Ухане
