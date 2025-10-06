Клара Таусон вышла во второй круг «тысячника» в Ухане

12-я ракетка мира датчанка Клара Таусон вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Ухане, обыграв в стартовом матче турнира сербскую теннисистку Ольгу Данилович (42-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. За время матча Таусон выполнила восемь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 из 14 брейк-пойнтов. Ольга Данилович сделала в игре пять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.

Во втором круге турнира в Ухане Клара Таусон сыграет с победительницей встречи между хорваткой Антонией Ружич и полькой Магдой Линетт.