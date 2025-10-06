Скидки
Андрееску — о Радукану: сделала бы всё иначе после победы на US Open. Ей пришлось тяжелее

Андрееску — о Радукану: сделала бы всё иначе после победы на US Open. Ей пришлось тяжелее
Победительница US Open — 2019, 177-я ракетка мира канадская теннисистка Бьянка Андрееску сравнила свой путь в теннисе с историей чемпионки US Open — 2021 британки Эммы Радукану.

«Я бы сделала всё иначе после победы на US Open, мне бы понадобилось больше наставничества в том, как всё держать под контролем, но, думаю, ей пришлось ещё тяжелее — из-за того, что она британка, с известностью, спонсорами… Я рада, что она возвращается к отличному теннису, я надеюсь сделать это когда-нибудь», — приводит слова Андрееску Punto de Break.

Ранее Бьянка Андрееску не смогла выйти в основную сетку турнира WTA-1000 в Ухане (Китай). В финале она проиграла россиянке Анастасии Захаровой со счётом 6:1, 6:7 (6:8), 3:6.

