«С нетерпением жду возвращения». Циципас объяснил снятие с «Мастерса» в Шанхае

25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал снятие с «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Я решил сняться с шанхайского «Мастерса» из-за физических проблем. Мне всегда приятно играть здесь, атмосфера и поддержка китайских болельщиков для меня очень многое значат. Мне жаль, что я не могу продолжить на этот раз, но я сосредоточусь на восстановлении и с нетерпением жду возвращения в более сильной форме. Спасибо за вашу постоянную поддержку», — написал Циципас в социальных сетях.

Соревнования в Шанхае проходят с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер.