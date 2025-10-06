Лоренцо Музетти вышел в 1/8 финала турнира в Шанхае, где сыграет с Оже-Альяссимом

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл своего соотечественника Лучано Дардери (29-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:1).

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Музетти 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Дардери два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Лоренцо Музетти поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.