Лоренцо Музетти вышел в 1/8 финала турнира в Шанхае, где сыграет с Оже-Альяссимом
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл своего соотечественника Лучано Дардери (29-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:1).
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 11:45 МСК
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 1
|
|7 7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Музетти 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Дардери два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Лоренцо Музетти поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.
