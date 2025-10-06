Скидки
Главная Теннис Новости

Синякова — об игре со Шнайдер: показала отличный теннис и довольна этим

Синякова — об игре со Шнайдер: показала отличный теннис и довольна этим
Комментарии

62-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова поделилась своими ощущениями после матча первого круга турнира WTA-1000 в Ухане (Китай), в котором она обыграла россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:4, 6:4. По ходу игры организаторам пришлось закрыть крышу над кортом из-за высокой температуры воздуха.

Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 08:20 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

– В этом году ты начала с квалификации, так что как всё складывается на турнире?
– Определённо очень тяжело, особенно из-за условий. Сначала солнце, потом тень, а в конце уже играешь под крышей. Так что в одном матче — куча перемен. Но я действительно показала отличный теннис и довольна этим.

– Как тебе удаётся сохранять спокойствие и концентрацию, когда закрывают крышу?
– Я просто продолжала отрабатывать подачу прямо на корте. Да, потому что я ожидала, что всё будет немного иначе — подброс, ощущения… Сначала играешь под открытым небом, потом — уже крыша. Это никогда не просто, но я старалась сосредоточиться и, честно говоря, очень счастлива, – сказала Синякова в интервью на корте.

