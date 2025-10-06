Синякова — об игре со Шнайдер: показала отличный теннис и довольна этим

62-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова поделилась своими ощущениями после матча первого круга турнира WTA-1000 в Ухане (Китай), в котором она обыграла россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:4, 6:4. По ходу игры организаторам пришлось закрыть крышу над кортом из-за высокой температуры воздуха.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
– В этом году ты начала с квалификации, так что как всё складывается на турнире?
– Определённо очень тяжело, особенно из-за условий. Сначала солнце, потом тень, а в конце уже играешь под крышей. Так что в одном матче — куча перемен. Но я действительно показала отличный теннис и довольна этим.
– Как тебе удаётся сохранять спокойствие и концентрацию, когда закрывают крышу?
– Я просто продолжала отрабатывать подачу прямо на корте. Да, потому что я ожидала, что всё будет немного иначе — подброс, ощущения… Сначала играешь под открытым небом, потом — уже крыша. Это никогда не просто, но я старалась сосредоточиться и, честно говоря, очень счастлива, – сказала Синякова в интервью на корте.
- 6 октября 2025
-
15:21
-
15:21
-
14:56
-
14:53
-
14:42
-
14:12
-
14:07
-
13:55
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
12:37
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:56
-
11:43
-
11:24
-
11:23
-
10:58
-
10:29
-
10:06
-
09:56
-
09:27
-
09:14
-
09:13
-
00:50
-
00:24
-
00:12
- 5 октября 2025
-
23:56
-
23:43
-
23:30
-
23:22
-
23:02
-
22:55