Музетти — второй после Алькараса по количеству побед на «Мастерсах» в этом сезоне

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал вторым в этом сезоне по количеству побед на «Мастерсах». На счету Лоренцо 19 побед. Лидером по этому показателю является шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас (21).

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 11:45 МСК
Лучано Дардери
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		7 7
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Далее по этому показателю идут немец Александр Зверев (16), аргентинец Франсиско Серундоло (16) и британец Джек Дрейпер (15).

В третьем круге соревнований в Шанхае Музетти обыграл своего соотечественника Лучано Дардери (29-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:1). За выход в четвертьфинал турнира Лоренцо поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

