Музетти — второй после Алькараса по количеству побед на «Мастерсах» в этом сезоне
Поделиться
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал вторым в этом сезоне по количеству побед на «Мастерсах». На счету Лоренцо 19 побед. Лидером по этому показателю является шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас (21).
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 11:45 МСК
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 1
|
|7 7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Далее по этому показателю идут немец Александр Зверев (16), аргентинец Франсиско Серундоло (16) и британец Джек Дрейпер (15).
В третьем круге соревнований в Шанхае Музетти обыграл своего соотечественника Лучано Дардери (29-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:1). За выход в четвертьфинал турнира Лоренцо поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.
Комментарии
- 6 октября 2025
-
15:21
-
15:21
-
14:56
-
14:53
-
14:42
-
14:12
-
14:07
-
13:55
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
12:37
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:56
-
11:43
-
11:24
-
11:23
-
10:58
-
10:29
-
10:06
-
09:56
-
09:27
-
09:14
-
09:13
-
00:50
-
00:24
-
00:12
- 5 октября 2025
-
23:56
-
23:43
-
23:30
-
23:22
-
23:02
-
22:55