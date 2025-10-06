Музетти — второй после Алькараса по количеству побед на «Мастерсах» в этом сезоне

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал вторым в этом сезоне по количеству побед на «Мастерсах». На счету Лоренцо 19 побед. Лидером по этому показателю является шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас (21).

Далее по этому показателю идут немец Александр Зверев (16), аргентинец Франсиско Серундоло (16) и британец Джек Дрейпер (15).

В третьем круге соревнований в Шанхае Музетти обыграл своего соотечественника Лучано Дардери (29-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:1). За выход в четвертьфинал турнира Лоренцо поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.