Де Минор — о «Мастерсе» в Шанхае: редко бывают такие жаркие и влажные условия

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о выходе в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл Камиля Майхшака из Польши со счётом 6:1, 7:5.

«Понимаете, я вышел на эту неделю, зная, насколько тяжёлыми будут условия, поэтому настроился на выживание и готовность к битве. Я был рад, что смог собраться во втором сете и доиграть, но да, это очень тяжёлая работа. Хотя мы выступаем по всему миру, в некоторых действительно жарких местах, у нас очень редко бывают такие жаркие и влажные условия, как здесь. Был рад, что смог продемонстрировать свою физическую форму и показать людям, на каком я уровне в этом смысле, потому что это очень тяжело. Что ж, сегодня официально состоится моя первая ледяная ванна, так что я с нетерпением этого жду. Думаю, это будет очень освежающе!» — приводит слова де Минора The Tennis Gazette.